Reprodução/Divulgação Motiva Iniciativa tem como objetivo fomentar a educação ambiental no país

Só cuida do meio ambiente quem aprende a cuidar desde cedo. É nesta semente da educação que a Motiva, ex-CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do país, decidiu apostar.

Com o programa Escolas Baseadas na Natureza, a empresa, por meio de seu instituto, abriga o maior programa privado de fomento à educação ambiental do Brasil. A iniciativa oferece gratuitamente formação continuada e materiais didáticos para alunos, professores e gestores do ensino fundamental de escolas municipais de todo o País.

Trata-se de uma plataforma que capacita educadores a desenvolverem práticas pedagógicas que colocam a natureza no centro da aprendizagem do aluno. Com duração de 40 horas e no formato 100% à distância e online, a formação é aberta a qualquer educador que esteja disposto a incluir o meio ambiente em seu currículo.

Saiba mais: Nestlé ganha prêmio com primeira embalagem 100% reciclada



De acordo com Ariane Santana, especialista em responsabilidade social da Motiva, atualmente a plataforma conta com mais de 16 mil educadores cadastrados em mais de 950 municípios e 3.200 escolas. “O programa pretende trazer a possibilidade de olhar para a natureza como aliada à educação. Hoje as crianças estão muito emparedadas, focadas no celular, muitas não saem das salas nem no recreio. E esquecem da natureza e seus benefícios", disse Ariane.

Falta de conexão com a natureza

O desenvolvimento do programa parte do diagnóstico de que falta ao ensino no Brasil maior conexão com a natureza. Pesquisa realizada pelo MapBiomas, pelo Instituto Alana e pela Fiquem Sabendo, divulgada no final do ano passado, mostrou que quatro entre 10 escolas não têm áreas verdes, que 1,5 milhão de alunos estudam em instituições de ensino que não têm praças e parques em um raio próximo a 500 metros e que seis entre 10 escolas estão localizadas em territórios que estão, pelo menos, 1º Celsius acima da temperatura média das suas capitais.

Outro dado alarmante revelado pelo levantamento é que 370 mil crianças estudam em áreas de risco de desastres, como deslizamento de terra e alagamentos.

Com foco no primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, o curso e os materiais pedagógicos do Escolas Baseadas na Natureza estão disponíveis por meio de seu site oficial.