Divulgação Ação na Beauty Fair 2025 recolheu cabelos de voluntários

Muitas vezes as soluções para os problemas mais complexos podem vir dos lugares mais simples - e inusitados. Veja esta ideia: você sabia que os seus cabelos podem ajudar a acabar com as gigantescas manchas de óleo no oceano que ameaçam a vida marinha?

Pois é. Aquele monte de cabelo que se acumula no chão dos salões a cada corte pode ter um destino muito melhor do que a lata de lixo: um projeto da empresa Fiotrar, promovido pela ONG Cabelegria, e com patrocínio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, transforma estes fios em mantas que sugam óleos e metais pesados que contaminam os oceanos.

Parece estranho, mas faz todo sentido. Estudos apontam que cada grama de cabelo tem a capacidade de absorver nada menos do que 5 gramas de óleo. Após esta descoberta, a Fiotrar iniciou suas pesquisas, construiu protótipos e, com a parceria do Grupo Boticário, passou a utilizar uma máquina que faz mantas, como uma espécie de tear. Atualmente, a empresa tem capacidade para produzir cerca de 200 mantas feitas de cabelo por mês.

A SUSTENTABILIDADE DOS CABELOS

Uma forma muito usada atualmente para limpar vazamentos de petróleo são com tapetes feitos de polipropileno, que não é biodegradável. Ou seja: é um processo que acaba sujando as águas com microplásticos, além de gerar mais lixo. Já os cabelos são um material totalmente sustentável, além de muito mais baratos.

O principal ponto é que, para serem aproveitados, os cabelos devem estar livres de contaminação, como detritos, sujeira ou piolhos. Então, não podem ir para o chão depois de cortados. Depois de serem cortados, vão para recipientes estéreis, passam por testes, e só depois são encaminhados para a máquina customizada de feltro que fará os tapetes. São necessários 500 gramas de cabelos para criar um tapete de cerca de 0,2 metros quadrados de extensão e 2,5 centímetros de espessura, que pode absorver até 5,6 litros de petróleo na água.

PARCERIA COM SALÕES

Os fios utilizados pela Fiotrar são provenientes de salões parceiros. No início, a empresa aproveitava o material que não era usado pela ONG Cabelegria, que arrecada cabelo para produção de perucas para pacientes oncológicos.

Na última Beauty Fair 2025, o maior evento de beleza da América Latina, que aconteceu em setembro passado, em São Paulo, a Fiotrar e a TRUSS, marca profissional de cuidados capilares do Grupo Boticário, ofereceu aos visitantes cortes gratuitos de cabelos, que foram doados para a confecção de mantas que limparão os oceanos.

“Estamos trabalhando na conscientização das pessoas para mostrar que os cabelos podem ter este tipo de uso. Nem é preciso um trabalho de convencimento porque todo mundo quer ajudar a limpar os oceanos. Quanto mais conscientização, mais o projeto ganha escala", disse Renata Marques, diretora de educação de TRUSS.