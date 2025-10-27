Ação na Beauty Fair 2025 recolheu cabelos de voluntários
Ação na Beauty Fair 2025 recolheu cabelos de voluntários

Muitas vezes as soluções para os problemas mais complexos podem vir dos lugares mais simples - e inusitados. Veja esta ideia: você sabia que os seus cabelos podem ajudar a acabar com as gigantescas manchas de óleo no oceano que ameaçam a vida marinha?

Pois é. Aquele monte de cabelo que se acumula no chão dos salões a cada corte pode ter um destino muito melhor do que a lata de lixo: um projeto da empresa Fiotrar, promovido pela ONG Cabelegria, e com patrocínio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, transforma estes fios em mantas que sugam óleos e metais pesados que contaminam os oceanos.

Parece estranho, mas faz todo sentido. Estudos apontam que cada grama de cabelo tem a capacidade de absorver nada menos do que 5 gramas de óleo. Após esta descoberta, a Fiotrar iniciou suas pesquisas, construiu protótipos e, com a parceria do Grupo Boticário, passou a utilizar uma máquina que faz mantas, como uma espécie de tear. Atualmente, a empresa tem capacidade para produzir cerca de 200 mantas feitas de cabelo por mês. 

A SUSTENTABILIDADE DOS CABELOS

Uma forma muito usada atualmente para limpar  vazamentos de petróleo são com tapetes feitos de polipropileno, que não é biodegradável. Ou seja: é um processo que acaba sujando as águas com microplásticos, além de gerar mais lixo. Já os cabelos são um material totalmente sustentável, além de muito mais baratos.

O principal ponto é que, para serem aproveitados, os cabelos devem estar livres de contaminação, como detritos, sujeira ou piolhos. Então, não podem ir para o chão depois de cortados. Depois de serem cortados, vão para recipientes estéreis, passam por testes, e só depois são encaminhados para a máquina customizada de feltro que fará os tapetes. São necessários 500 gramas de cabelos para criar um tapete de cerca de 0,2 metros quadrados de extensão e 2,5 centímetros de espessura, que pode absorver até 5,6 litros de petróleo na água.

PARCERIA COM SALÕES

Os fios utilizados pela Fiotrar são provenientes de salões parceiros. No início, a empresa aproveitava o material que não era usado pela ONG Cabelegria, que arrecada cabelo para produção de perucas para pacientes oncológicos.

Na última Beauty Fair 2025, o maior evento de beleza da América Latina, que aconteceu em setembro passado, em São Paulo, a Fiotrar e a TRUSS, marca profissional de cuidados capilares do Grupo Boticário, ofereceu aos visitantes cortes gratuitos de cabelos, que foram doados para a confecção de mantas que limparão os oceanos. 

“Estamos trabalhando na conscientização das pessoas para mostrar que os cabelos podem ter este tipo de uso. Nem é preciso um trabalho de convencimento porque todo mundo quer ajudar a limpar os oceanos. Quanto mais conscientização, mais o projeto ganha escala", disse Renata Marques, diretora de educação de TRUSS.

