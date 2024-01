FreePik A revolução silenciosa no venture capital em 2024





Acorda, Brasil! A última semana foi um verdadeira agitação no mundo do venture capital (VC), com três artigos alarmando e redefinindo o jogo:

* "Múltiplos de Venture Capital não fazem sentido no Brasil" , por Spectra – um tapa na cara da tradição.

* "Sim, os valuations estão inflados, mas o venture capital vai bem, obrigado" – William Cordeiro e Gustavo Souza, da SaasHolic, esbanjando otimismo.



* "Update do mercado de VC LatAm" , por Lucas Abreu – um olhar crítico e afiado sobre o panorama latino-americano.

Estamos diante de uma verdade inconveniente: o investimento em estágios iniciais (Early Stage) não é apenas importante, é vital para o sucesso do mercado no Brasil.



Chegou a hora do convencimento, de romper com o passado e adotar cheques menores, pulverizados e diversificados. Basta de FOMO, de aceitar valuations esticados, ou tentar imitar os valuations inflados do mercado norte-americano!



Não é mais segredo: a estratégia de investir em Early Stage não é só eficaz, é revolucionária. A Bossa Invest já vem mostrando isso desde 2015, focando em Startups em Estágio Anjo e Pré-seed com valuations justos. E adivinha? Está dando certo!



O mercado de VC em 2024 se encontra em um momento de sobriedade e racionalidade. O reset dos valuations é uma oportunidade de ouro para realinhar as startups com a realidade brasileira e latino-americana. Não é hora de sonhar com os olhos dos Estados Unidos; é hora de olhar para o nosso próprio quintal!



Atenção, investidores Early Stage! Não ignorem os valuations de entrada. Aqui estão os números como sugestão que não podem passar batido:



* Investimento Anjo: até R$ 6 milhões. Vamos ser realistas!



* Pré-Seed: até R$ 20 milhões. Aqui, o cuidado vale ouro!



* Seguir a lógica mais racional de Valuation na Escada do Investimento. (Seed, série A,B,C..)



Estamos falando de uma estratégia de alto nível: investir em cheques menores e diversificados em estágios iniciais. É mais do que inteligência financeira, é uma visão de futuro. Empresas com potencial de crescimento em um mercado ajustado não apenas sobrevivem, elas prosperam.







No ringue, as startups brasileiras enfrentam um desafio colossal. Com fundos locais jogando na defensiva, a competição por financiamento está mais acirrada do que nunca. Mas aqui está a boa notícia:

• Investidores com capital disponível estão diante de um buffet de oportunidades, onde podem escolher os pratos mais promissores com o menor risco.

• Startups com validação, números ajustados, um bom plano e valuation ajustado, tem ótimas e maiores chances de fundraising.



Investidores que tiverem a perspicácia e o controle para investir os mesmos valores altos disponíveis, mas distribuindo em cheques menores em mais oportunidades, estarão fazendo mais do que apenas aumentar suas chances e buscar um retorno robusto no longo prazo. Eles estarão na linha de frente do desenvolvimento econômico do país.



Sei que poucos pensam assim, mas acredite: dinheiro tem energia e você investe em pessoas. Se pensar que estará investindo capital produtivo e não especulativo, apoiando mais gente, mais projetos, mais postos de trabalho, mais renda e mais negócios, o “universo” conspira ao seu favor.



Os mais tradicionais ou os que preferirem investir somente cheques maiores em menos negócios, podem dizer: “Ahh, João, isso é gambling, como se fosse distribuir fichas em uma mesa de roleta” ou "Spray and Pray”. Chamem do que quiserem, do que te mantém na sua zona de conhecimento ou de conforto, mas nenhum argumento é mais forte do que os resultados . E eles estão ai para qualquer técnico, carreirista ou suposto profissional de Venture Capital que quiser ver.



Preparem-se: 2024 não é apenas mais um ano no calendário do venture capital. É o ano da virada com foco total no early Early Stage, onde o potencial de crescimento e o retorno sobre o investimento são melhores e podem ser extraordinariamente altos. Este é o momento de abraçar o novo, pensar além do convencional e ter uma visão clara do futuro, fundamentada na realidade sólida do Brasil.



"Cheques menores e diversificados" não é apenas um mantra; é a nova ordem do dia no venture capital. Quem apostar contra essa lógica, além de investir mais dinheiro em menos negócios, pode não ter o retorno esperado nesta classe de ativo.



Pense nisso!