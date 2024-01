Ivan Ribeiro

Ivan Ribeiro é graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e especializado em políticas públicas no Instituto de Economia da Universidade de Campinas (Unicamp). Tem passagens por importantes órgãos e fundações públicas, foi membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e secretário do Trabalho do Distrito Federal na gestão Cristovam Buarque. Foi diretor-presidente do Banco Popular do Brasil (2003-05) e atua como consultor no setor privado.