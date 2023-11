Reprodução/LatinNCAP Seria bom que as montadoras divulgassem as falhas encontradas nos veículos





Muita gente gosta do Renegade, o SUV compacto, fabricado em Goiana (PE) . Ele leva a marca Jeep, hoje parte do grupo Fiat. E todo mundo sabe que ele é a evolução do jipe americano popularizado na Segunda Guerra Mundial.





Pois é, pense num automóvel como mecânica confiável, de baixo custo de manutenção e segura. Se você fez sua lição de casa, sabe que o Renegade não é esse automóvel. Como assim? Esse não é o neto do JEEP? Sim, ele é, mas nasceu com um defeito de série, o trocador de calor do câmbio. É uma peça que tem uma entrada/saída de água e outra de óleo. Sua função é fazer a água fria do sistema de arrefecimento resfriar o óleo do câmbio. Só que ela é uma porcaria. Ela acaba rompendo e a água invade o câmbio, estragando tudo.

Você não precisa acreditar em mim, vá ao YouTube e veja "RENEGADE DEFEITO" . Tem dezenas de vídeos tratando do assunto, que vão desde dicas simples, como antecipar a manutenção, até trocar a peca por um radiador a óleo.

Os engenheiros da Jeep/Fiat não devem ter acesso à internet. Se tivessem, estariam submetidos a imensa vergonha de terem projetado um sistema baseados numa lata de refrigerante e que não suporta o aditivo água do radiador. Mas e se a guerra da Ucrânia se tornar uma guerra por toda a Europa? Vá de Fiat 147, esse sim, um tanque de guerra!

Mas a questão que realmente me incomoda é outra: se esta é uma falha sistêmica do pequeno renegado, não deveria haver um recall? Quem fiscaliza a Fiat? Quem garante que o consumidor não pague pelos erros de projeto da montadora? Quem compra um carro espera que o conjunto funcione bem, sem que você tenha que ter atenção exagerada a aspectos que não são seus objetivos. Mas falhas graves, fruto de erros de projeto, existem e estão se tornando frequentes. O câmbio automatizado (não confundir com automático) levou milhares de proprietários a amaldiçoar a Ford (powershift), Volks (DSG) e PSA (AL4). E com razão, esse tipo de cambio trava, impedindo que o carro seja deixado em neutro. Ou seja, quando falhar não sai do lugar. Recentemente, um lote de Ford Bronco importados montadora veio cheio de problemas, especialmente no motor. A Ford fez os reparos, mas ficou nisso.

A legislação pode e precisa melhorar muito, ampliando o recall para todo e qualquer defeito, sem vincular a sua existência exclusivamente a questões que afetem a segurança.

Seria bom que as montadoras divulgassem as falhas encontradas nos veículos que acionam a garantia, permitindo gerar estatísticas confiáveis para a construção de programas bem focalizados de garantia e melhoria dos produtos.