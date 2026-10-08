MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena nesta quinta-feira (08), e o prêmio principal acumulou para R$ 112 milhões. O concurso 3.068 sorteou R$ 100 milhões no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números foram:

07 - 10 - 39 - 40 - 43 - 57

A quina teve 62 apostas vencedoras, que receberão R$ 51.808,94 cada. Outras 4.884 apostas acertaram quatro números e levarão R$ 1.084,10.

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 3.069, será realizado no domingo (11).

Lotofácil tem três ganhadores

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.800 da Lotofácil. Os bilhetes vencedores foram registrados em canal eletrônico, Timon (MA) e Osasco (SP). Cada um receberá R$ 1.805.183,78.

As dezenas sorteadas foram:

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21

A Lotofácil volta a ser sorteada nesta sexta-feira (09), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina acumula para R$ 30 milhões

Nenhuma aposta acertou as cinco dezenas da Quina. O concurso 7.138 sorteou:

14 - 16 - 27 - 34 - 52

Cem apostas fizeram a quadra e receberão R$ 6.543,56 cada. O prêmio principal subiu para R$ 30 milhões no concurso desta sexta-feira (09).

Timemania chega a R$ 19,3 milhões

A Timemania também terminou sem vencedor na faixa principal. As dezenas do concurso 2.452 foram:

39 - 40 - 60 - 62 - 64 - 68 - 72

O Time do Coração foi o Confiança (SE).

Quatro apostas acertaram seis números e receberão R$ 39.472,19 cada. O próximo sorteio será no domingo (11), com prêmio estimado em R$ 19,3 milhões.

Dia de Sorte acumula

O concurso 1.318 do Dia de Sorte não teve acertador das sete dezenas. Foram sorteados:

01 - 02 - 03 - 11 - 20 - 25 - 27

O Mês da Sorte foi Setembro.

Cinquenta e uma apostas acertaram seis números e levarão R$ 3.656,52 cada. O próximo concurso será nesta sexta-feira (09), com prêmio estimado em R$ 4,1 milhões.