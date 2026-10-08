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O 5º episódio da Batalha das Startups – O Código dos Obstinados colocou quatro empreendedores diante de uma sequência de desafios que exigiram poder de convencimento, estratégia e capacidade de tomar decisões sob pressão. Ao longo das etapas, os participantes precisaram defender seus negócios, responder a situações comuns do ambiente empresarial e demonstrar preparo para seguir na disputa.

Participaram do episódio Juliana Teixeira Dutra, da GeoRemote; Marcelo Rodrigues, da Iron Net; Sandro Andrei Alves, da NetDefesa; e Felipe Mertins, da Gestão D’escola. As startups representam diferentes segmentos, com soluções voltadas ao monitoramento de riscos ambientais, segurança cibernética e gestão financeira e contábil de escolas públicas.

A disputa começou pela Mesa de Pitch, etapa em que cada empreendedor teve 60 segundos para apresentar sua startup. A avaliação levou em consideração critérios como clareza na comunicação, segurança, eloquência e poder de convencimento. O participante com melhor desempenho recebeu uma JD Cash, moeda utilizada ao longo da competição para adquirir tempo adicional durante os desafios.

Sandro apresentou a NetDefesa, negócio voltado à segurança cibernética para condomínios. Segundo o empreendedor, a ideia surgiu a partir de sua experiência na área de segurança e do contato com um laboratório de cibersegurança do Senac. A proposta reúne políticas, treinamentos e soluções para auxiliar síndicos na identificação e no tratamento de vulnerabilidades digitais.

Marcelo Rodrigues levou ao programa a Iron Net, empresa de cibersegurança direcionada a pequenas e médias empresas. Durante o pitch, destacou uma plataforma que reúne recursos de pentest, avaliação de código, relatórios de vulnerabilidades e aplicação de inteligência artificial à segurança.

Juliana apresentou a GeoRemote, startup que utiliza geotecnologias para identificar e monitorar riscos ambientais. A solução busca antecipar situações de risco, como desmoronamentos e deslizamentos, contribuindo para ações preventivas.

Já Felipe Mertins, da Gestão D’escola, apresentou uma solução direcionada à gestão financeira e contábil de escolas públicas. A partir de sua experiência na educação pública, o empreendedor desenvolveu uma plataforma SaaS para facilitar a rotina de gestores escolares que, muitas vezes, precisam administrar recursos sem formação específica na área de gestão.

Estratégia sob pressão

Depois da Mesa de Pitch, os empreendedores seguiram para a prova de Sparring, dinâmica inspirada nos treinamentos de boxe. A etapa contou com a participação do empreendedor de tecnologia e vice-presidente do Grupo Ser Educacional, Joaldo Diniz.

O desafio colocou os participantes diante de um dilema recorrente no universo empresarial: seguir o planejamento estratégico ou aproveitar as oportunidades que surgem no mercado?

Cada empreendedor teve 60 segundos para defender seu ponto de vista. As avaliações de Joaldo foram somadas às notas conquistadas na Mesa de Pitch e definiram os dois participantes que avançariam na disputa: Sandro e Juliana.

Na etapa seguinte, os dois empreendedores chegaram à Academia para um confronto direto. A dinâmica envolveu perguntas e decisões que exigiram rapidez de raciocínio e estratégia. Os participantes também tiveram a possibilidade de utilizar a JD Cash para comprar tempo adicional durante a prova.

O desempenho levou Sandro e Juliana à avaliação do squad técnico, formado pelo advogado empresarial Leandro Moura, pela empresária e fundadora da Tzhara Joias, Sandra Janguiê, e pelo empresário e CEO da Holding ACLR, Alison Zigulich.

Após a análise do squad, Sandro Andrei Alves, da NetDefesa, foi escolhido como vencedor do episódio e garantiu sua permanência na competição. Juliana Teixeira Dutra, Marcelo Rodrigues e Felipe Mertins encerraram sua participação no programa.

Com a classificação, Sandro segue na disputa pelo prêmio e por uma vaga nas próximas fases da Batalha das Startups – O Código dos Obstinados.

Serviço

Batalha das Startups – O Código dos Obstinados

Quando: todos os sábados, às 21h15

Onde assistir: Record News