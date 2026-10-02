Lívia Coimbra / iG Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal antecipou para este sábado (03) os sorteios de sete loterias que estavam previstos para domingo (04), por causa do primeiro turno das eleições de 2026.

Os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal serão realizados a partir das 21h, no horário de Brasília.

Os sorteios acontecerão no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

Veja os concursos que foram antecipados:

Mega-Sena: concurso 3066

Lotofácil: concurso 3796

Quina: concurso 7134

Timemania: concurso 2450

Dia de Sorte: concurso 1314

+Milionária: concurso 395

Loteria Federal: extração 6106-9

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Mega-Sena pode pagar R$ 82 milhões

Entre os concursos antecipados está o 3066 da Mega-Sena, que tem prêmio estimado em R$ 82 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

A aposta simples da Mega-Sena, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 20h deste sábado (03) nas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.





Eleições 2026

Neste domingo (04), os eleitores participarão do primeiro turno das eleições de 2026.

Na urna, a ordem de votação começa pelo deputado federal e segue para deputado estadual ou distrital, primeira vaga para o Senado, segunda vaga para o Senado, governador e, por último, presidente.

A votação será realizada das 08h às 17h, pelo horário de Brasília.