Em abril de 2023, o grupo Rook TX comprou quase todas as 25.827.165 combinações possíveis da Lotto Texas, a loteria oficial do estado americano, e garantiu o bilhete premiado e um lucro multimilionário. A operação contou com um investimento de US$ 26 milhões, cerca de R$ 133 milhões na cotação atual, e faturou US$ 57,8 milhões, o equivalente a R$ 297 milhões. Apesar do sucesso financeiro, o movimento e seus desdobramentos causaram mudanças nas leis do Texas, recebendo duras críticas do vice-governador, Dan Patrick. As informações são do KERA News.
Trata-se o maior roubo do povo do Texas na história do Texas. Dan Patrick, vice-governador do Texas
A lógica do plano era simples na proporção matemática, mas extremamente complexa na execução. Comprar todas as combinações da loteria texana praticamente assegurava a conquista do prêmio, desde que a impressão de dezenas de milhões de bilhetes ocorresse sem falhas antes do encerramento. A quantia total sorteada pela Lotto Texas já alcançava o valor acumulado de US$ 95 milhões, o equivalente a R$ 489 milhões, tornando a operação financeiramente viável.
Eu soube na mesma hora. Alguém estava comprando todas as combinações. Eu sabia que eles estavam vendendo todas as combinações, era isso que eu sabia. Eu disse: vamos lá, Deus, deixa eu ficar com o bilhete premiado para a gente dividir e eles não saírem no lucro. Dawn Nettles, criadora do site de fiscalização LottoReport.com e autora de ação coletiva processual
Os US$ 95 milhões, no entanto, correspondiam ao pagamento parcelado ao longo dos anos, enquanto o resgate imediato do prêmio da Lotto Texas entregava menos. Mesmo assim, o grupo preferiu o recebimento instantâneo dos valores e acumulou mais de US$ 57,8 milhões antes dos impostos, algo próximo dos R$ 297 milhões. Após a subtração do gasto na compra, restou um lucro bruto de US$ 31,8 milhões, cerca de R$ 165 milhões, representando uma das operações mais bem sucedidas da história das loterias americanas.
O comportamento de compra do grupo foi uma clara indicação de lavagem de dinheiro. Paul Bettencourt, senador estadual do Texas
Logística impressionante
Além do montante recebido pela Rook TX, a logística da operação impressionou pela escalabilidade do processo de compra. Sob a fiscalização do ex-diretor executivo da Comissão Lotérica do Texas, Gary Grief, mais de 25 milhões de bilhetes foram emitidos em quatro pontos de venda ao longo de vários dias e de forma ininterrupta.
Além disso, não poderiam haver erros manuais nos números escolhidos, já que qualquer combinação repetida ou faltante poderia comprometer toda a operação. Por outro lado, o mandatário Grief foi duramente criticado após suspeitas de favorecimento, manipulação e fraude durante o sorteio.
Meu cliente acredita que essa conspiração criminosa começou em 2017, quando Gary Grief viajou à Califórnia para convencer os fundadores da Lottery.com a mudar o negócio para Austin. Isso é crime, deveria ser investigado, e ele deveria sofrer as consequências. Manfred Sternberg, advogado
Operação multimilionária mudou a legislação de prêmios de loteria no Texas
Parte do processamento do sorteio levantou suspeitas quando investigadores identificaram códigos QR não autorizados, usados pelos terminais para registrar as combinações com rapidez. Também descobriu-se que o financiamento por trás da Rook TX veio de uma empresa de apostas de Londres, mesmo com a regra permitindo apenas bilhetes físicos emitidos dentro do Texas. Com a pressão popular por investigações, os serviços de intermediação digital também foram analisados, já que compravam comprovantes físicos em varejistas licenciados e repassavam cópias digitais aos clientes.
Os réus manipularam o sistema da Loteria do Texas para garantir uma vitória fraudulenta no sorteio de 22 de abril de 2023 da Lotto Texas, o que permitiu a uma organização criminosa estrangeira reivindicar o prêmio de US$ 57,7 milhões. Ação coletiva de Dawn Nettles, criadora do site de fiscalização LottoReport.com e autora de ação coletiva processual
Em decisão questionada posteriormente, a Comissão Lotérica do Texas defendeu a legalidade do sorteio, mas a pressão política levou o governador Greg Abbott a sancionar a Lei do Senado 3070, que extinguiu o comitê estatal.
A norma passou a proibir expressamente a compra e venda de bilhetes por intermediários, além de tornar crime de menor gravidade a venda de mais de 100 bilhetes a uma única pessoa numa mesma transação. O diretor-executivo Gary Grief foi forçado a se afastar do cargo em meio aos escândalos de manipulação. Por fim, a responsabilidade pela fiscalização sobre operações lotéricas ficou a cargo do Texas Department of Licensing and Regulation, órgão do estado americano.
Grief parecia bastante confortável operando nas áreas cinzentas da Lei Estadual da Loteria, quando a autoridade da agência não era cristalina ou quando o Legislativo permanecia em silêncio sobre questões emergentes. Relatório oficial da Sunset Advisory Commission