Imagem gerada por IA - iG Rook TX gastou US$ 26 milhões para cobrir quase 25,8 milhões de combinações da Lotto Texas, cravou o prêmio e resgatou US$ 57,8 milhões

Em abril de 2023, o grupo Rook TX comprou quase todas as 25.827.165 combinações possíveis da Lotto Texas, a loteria oficial do estado americano, e garantiu o bilhete premiado e um lucro multimilionário. A operação contou com um investimento de US$ 26 milhões, cerca de R$ 133 milhões na cotação atual, e faturou US$ 57,8 milhões, o equivalente a R$ 297 milhões. Apesar do sucesso financeiro, o movimento e seus desdobramentos causaram mudanças nas leis do Texas, recebendo duras críticas do vice-governador, Dan Patrick. As informações são do KERA News.

Trata-se o maior roubo do povo do Texas na história do Texas. Dan Patrick, vice-governador do Texas













Imagem gerada por IA - iG Grupo compra quase todas as 25,8 milhões de combinações da loteria do Texas, gasta US$ 26 milhões e recebe US$ 57,8 milhões





A lógica do plano era simples na proporção matemática, mas extremamente complexa na execução. Comprar todas as combinações da loteria texana praticamente assegurava a conquista do prêmio, desde que a impressão de dezenas de milhões de bilhetes ocorresse sem falhas antes do encerramento. A quantia total sorteada pela Lotto Texas já alcançava o valor acumulado de US$ 95 milhões, o equivalente a R$ 489 milhões, tornando a operação financeiramente viável.

Eu soube na mesma hora. Alguém estava comprando todas as combinações. Eu sabia que eles estavam vendendo todas as combinações, era isso que eu sabia. Eu disse: vamos lá, Deus, deixa eu ficar com o bilhete premiado para a gente dividir e eles não saírem no lucro. Dawn Nettles, criadora do site de fiscalização LottoReport.com e autora de ação coletiva processual





















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Os US$ 95 milhões, no entanto, correspondiam ao pagamento parcelado ao longo dos anos, enquanto o resgate imediato do prêmio da Lotto Texas entregava menos. Mesmo assim, o grupo preferiu o recebimento instantâneo dos valores e acumulou mais de US$ 57,8 milhões antes dos impostos, algo próximo dos R$ 297 milhões. Após a subtração do gasto na compra, restou um lucro bruto de US$ 31,8 milhões, cerca de R$ 165 milhões, representando uma das operações mais bem sucedidas da história das loterias americanas.

O comportamento de compra do grupo foi uma clara indicação de lavagem de dinheiro. Paul Bettencourt, senador estadual do Texas













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Logística impressionante

Além do montante recebido pela Rook TX, a logística da operação impressionou pela escalabilidade do processo de compra. Sob a fiscalização do ex-diretor executivo da Comissão Lotérica do Texas, Gary Grief, mais de 25 milhões de bilhetes foram emitidos em quatro pontos de venda ao longo de vários dias e de forma ininterrupta.

Além disso, não poderiam haver erros manuais nos números escolhidos, já que qualquer combinação repetida ou faltante poderia comprometer toda a operação. Por outro lado, o mandatário Grief foi duramente criticado após suspeitas de favorecimento, manipulação e fraude durante o sorteio.

Meu cliente acredita que essa conspiração criminosa começou em 2017, quando Gary Grief viajou à Califórnia para convencer os fundadores da Lottery.com a mudar o negócio para Austin. Isso é crime, deveria ser investigado, e ele deveria sofrer as consequências. Manfred Sternberg, advogado





Operação multimilionária mudou a legislação de prêmios de loteria no Texas

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Parte do processamento do sorteio levantou suspeitas quando investigadores identificaram códigos QR não autorizados, usados pelos terminais para registrar as combinações com rapidez. Também descobriu-se que o financiamento por trás da Rook TX veio de uma empresa de apostas de Londres, mesmo com a regra permitindo apenas bilhetes físicos emitidos dentro do Texas. Com a pressão popular por investigações, os serviços de intermediação digital também foram analisados, já que compravam comprovantes físicos em varejistas licenciados e repassavam cópias digitais aos clientes.

Os réus manipularam o sistema da Loteria do Texas para garantir uma vitória fraudulenta no sorteio de 22 de abril de 2023 da Lotto Texas, o que permitiu a uma organização criminosa estrangeira reivindicar o prêmio de US$ 57,7 milhões. Ação coletiva de Dawn Nettles, criadora do site de fiscalização LottoReport.com e autora de ação coletiva processual





















Reprodução Wikimedia Commons/USDAgov Greg Abbott, governador do estado americano do Texas





Em decisão questionada posteriormente, a Comissão Lotérica do Texas defendeu a legalidade do sorteio, mas a pressão política levou o governador Greg Abbott a sancionar a Lei do Senado 3070, que extinguiu o comitê estatal.

A norma passou a proibir expressamente a compra e venda de bilhetes por intermediários, além de tornar crime de menor gravidade a venda de mais de 100 bilhetes a uma única pessoa numa mesma transação. O diretor-executivo Gary Grief foi forçado a se afastar do cargo em meio aos escândalos de manipulação. Por fim, a responsabilidade pela fiscalização sobre operações lotéricas ficou a cargo do Texas Department of Licensing and Regulation, órgão do estado americano.

Grief parecia bastante confortável operando nas áreas cinzentas da Lei Estadual da Loteria, quando a autoridade da agência não era cristalina ou quando o Legislativo permanecia em silêncio sobre questões emergentes. Relatório oficial da Sunset Advisory Commission







