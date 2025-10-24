Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Mega-Sena realiza neste sábado (25) o sorteio do concurso 2.876, com prêmio estimado em R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontecerá a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

A Caixa Econômica Federal fará a transmissão ao vivo do sorteio pelos canais oficiais das Loterias Caixa no YouTube e no Facebook, permitindo que apostadores de todo o país acompanhem o resultado em tempo real.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, por meio do portal e do aplicativo oficial da Caixa. O valor mínimo da aposta simples, com seis números, é de R$ 5.

Como funciona o jogo

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

O apostador pode escolher os números manualmente ou deixar que o sistema faça a seleção automática (Surpresinha). Outra opção é a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em até oito concursos seguidos.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.

Prêmios e chances

Os valores iniciais da Mega-Sena giram em torno de R$ 3 milhões, mas aumentam a cada concurso sem vencedor da faixa principal. Parte da arrecadação (43,35%) é destinada ao pagamento dos prêmios, enquanto o restante vai para áreas como esporte e educação.





As chances de ganhar variam de acordo com a quantidade de números apostados. Confira: