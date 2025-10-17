Reprodução Quina

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta sexta-feira (17), o sorteio do concurso 6855 da Quina, com prêmio estimado em R$ 8.039.915,23 para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:



56-33-06-63-04

Como jogar na Quina?

Na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.​​​​​​​​

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.​​​​​​​​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas.

É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do Bolão da Quina é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas também podem ser compradas no Portal www.loteriasonline.caixa.gov.br com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O horário de venda dos bolões digitais encerra às 19h30 para os jogos com sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo de compra de cota é de R$ 20,00.













Confira os demais sorteios desta sexta-feira (17):

Lotomania

O concurso 2837 da Lotomania sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.439.953,66. Veja os números:

22-38-99-61-15-85-01-74-69-43-10-84-62-77-06-65-50-11-19-08

Dupla Sena

O concurso 2874 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 695.878,71 e o 2º sorteio avaliado em R$ 50.667,88. Veja os números:

1º sorteio: 15-18-29-19-08-34

2º sorteio: 01-14-31-41-32-12

Super sete

O concurso 760 da Super Sete sorteou o prêmio estimado de R$ 2.700.000,00. Veja os números:

Coluna 1 - 0

Coluna 2 - 2

Coluna 3 - 4

Coluna 4 - 0

Coluna 5 - 7

Coluna 6 - 4

Coluna 7 - 9

Lotofácil

O concurso 3515 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Veja os números:

03-05-07-24-14-23-16-21-04-06-17-02-01-15-09