Divulgação/Caixa Caixa adiou sorteio do concurso 1893 da Lotofácil em duas oportunidades por "problemas operacionais"

A Lotofácil da Independência é um dos concursos mais aguardados do ano, atraindo milhões de apostadores em busca do prêmio milionário.

Mas, quando o assunto é estratégia, muitos jogadores podem querer analisar as estatísticas dos sorteios anteriores para tentar aumentar suas chances.

De acordo com dados oficiais da Caixa Econômica Federal cedidas ao Portal iG, alguns números se destacam por terem sido sorteados várias vezes desde a criação do concurso especial, em 2012.

O grande campeão é o 03, que já apareceu 12 vezes nos sorteios da Lotofácil da Independência. Logo depois vêm as dezenas 06 e 22, sorteadas 11 vezes cada. Outro número bastante frequente é o 12, que já saiu 10 vezes.

Além dos números mais frequentes, outras dezenas estão na faixa intermediária, com 9 aparições cada, sendo: 05, 23 e 25. Outros números que também aparecem com certo volume são 04, 09, 10, 14, 18, 21 e 24 ( 8 vezes cada) e 01, 02, 08 e 13 ( 7 vezes cada).

Entretanto, se de um lado existem alguns números que aparecem com bastante frequência, algumas dezenas aparecem com menor regularidade.

Entre as menos sorteadas estão 07, 16, 17, 19 e 20, todas com 6 registros cada. E por último, no final da lista estão 11 e 15 que saíram apenas 5 vezes em toda a história da Lotofácil da Independência.





Como apostar?

A dinâmica de aposta da Lotofácil da Independência é a mesma de sua variante comum, a Lotofácil. Para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis. Para faturar o grande prêmio, o apostador deverá acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Quanto mais números apostar, maiores são as chances de ser premiado. Em contrapartida, maior é o valor da cartela de aposta.

É importante destacar que por ser comemorativa, a Lotofácil da Independência não acumula. Ou seja, caso não haja ganhadores na faixa de 15 acertos, o prêmio passa para aqueles que acertarem 14 dezenas e assim por diante.

Caso o jogador esteja em dúvida sobre quais números apostar, o site da Caixa disponibiliza também a opção “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números de forma aleatória para o apostador.

Quando vai ser?

O sorteio do concurso especial n° 3480 deve acontecer no dia 06 de setembro de 2025. E de acordo com a Loterias Caixa, a previsão inicial deste ano para o prêmio é de R$ 220 milhões, podendo ser ainda maior à medida que o número de apostas e a arrecadação aumentarem.

Através da página das Loterias Online ou baixando o aplicativo das Loterias Caixa, é possível jogar em todas as modalidades disponíveis, participar de bolões e adquirir combos de jogos. Normalmente, as apostas são realizadas até às 18h, dentro do horário comercial.



