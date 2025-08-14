Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio hoje

As dezenas do concurso 2901 da Mega-Sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 46.211.026,95. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

02 - 38 - 28 - 20 - 47 - 44.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

38 apostas ganhadoras, R$ 59.141,96

4 acertos

3.111 apostas ganhadoras, R$ 1.190,77





Quina

O concurso 6800 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 2.935.729,41. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

55 - 76 - 02 - 11 - 06.

Premiação

5 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 2.935.729,41

4 acertos

34 apostas ganhadoras, R$ 10.226,58

3 acertos

3.174 apostas ganhadoras, R$ 104,33

2 acertos

77.156 apostas ganhadoras, R$ 4,29

Detalhamento

SAO GONCALO DO SAPUCAI - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1102 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

15 - 13 - 28 - 10 - 07 - 02 - 22.

Mês da Sorte: 06 - Junho.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

69 apostas ganhadoras, R$ 1.463,01

5 acertos

1.570 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

15.432 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Junho

33.167 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2281 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 15.500.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

11 - 34 - 75 - 10 - 65 - 24 - 57.

Time do Coração: 39 - Floresta/CE.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 35.253,40

5 acertos

137 apostas ganhadoras, R$ 1.838,02

4 acertos

3.029 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

29.431 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

FLORESTA /CE

7.806 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3469 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Uma aposta faturou o prêmio máximo. Veja os números:

06 - 12 - 01 - 08 - 22 - 18 - 21 - 07 - 15 - 17 - 13 - 11 - 24 - 05 - 03.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 1.472.926,26

14 acertos

262 apostas ganhadoras, R$ 1.683,96

13 acertos

8306 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

97835 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

502237 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

CANAL ELETRONICO

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena é a loteria que pode transformar sua vida, premiando quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.