O concurso 6760 da Quina movimentou os apostadores em todo o país e distribuiu prêmios milionários. Com um total de 13 apostas acertando os cinco números sorteados, o prêmio principal foi dividido e não acumulou, premiando cada ganhador com mais de R$ 19 milhões. Confira a seguir os números sorteados e a distribuição completa dos valores.



Confira os números sorteados no concurso da Quina:

12 - 19 - 20 - 34 - 35

Veja como ficou a divisão dos prêmios entre os ganhadores:

5 acertos: 13 apostas vencedoras, cada uma recebe R$ 19.249.775,58

4 acertos: 3.825 apostas ganhadoras, prêmio individual de R$ 6.229,64

3 acertos: 268.918 bilhetes premiados, com R$ 84,38 cada

2 acertos: 6.311.241 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 3,59

Como houve acertadores das cinco dezenas, o prêmio principal não acumulou neste concurso.

O próximo sorteio da Quina está programado para a segunda-feira (30). Para participar, o apostador deve escolher entre 5 e 15 dezenas, dentre as 80 disponíveis no volante. Outra opção é a Surpresinha, em que os números são selecionados aleatoriamente pelo sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração do jogo.

Bolão também é opção

Outra forma de concorrer com mais chances é o bolão oficial, modalidade em grupo. O valor mínimo para um bolão da Quina é de R$ 12,50, e as cotas individuais custam a partir de R$ 3,50. Se for adquirido diretamente nas lotéricas, pode haver uma taxa de até 35% sobre o valor da cota. Nos canais digitais, o valor mínimo total da compra é de R$ 20, que pode incluir apostas em outras loterias.

Veja o custo das apostas

Abaixo, os preços das apostas conforme a quantidade de números escolhidos:

5 números – R$ 2,50

6 números – R$ 15,00

7 números – R$ 52,50

8 números – R$ 140,00

9 números – R$ 315,00

10 números – R$ 630,00

11 números – R$ 1.155,00

12 números – R$ 1.980,00

13 números – R$ 3.217,50

14 números – R$ 5.005,00

15 números – R$ 7.507,50

Quanto mais dezenas, maiores as chances de acerto e o investimento necessário.





