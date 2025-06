Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena





As dezenas do concurso 2871 da Mega-sena foram sorteadas às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (03), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 38.272.544,85. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

04 - 38 - 19 - 48 - 43 - 55.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

53 apostas ganhadoras, R$ 59.987,23

4 acertos

4.045 apostas ganhadoras, R$ 1.122,84









Quina

O concurso 6746 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.864.623,16. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

54 - 67 - 29 - 06 - 40.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

35 apostas ganhadoras, R$ 13.161,45

3 acertos

3.677 apostas ganhadoras, R$ 119,31

2 acertos

100.486 apostas ganhadoras, R$ 4,36

Dia de Sorte



O concurso 1072 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

23 - 05 - 09 - 14 - 04 - 26 - 02.

Mês da Sorte: 04 - Abril.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

44 apostas ganhadoras, R$ 1.734,24

5 acertos

1.317 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.811 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Abril

47.476 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Timemania

O concurso 2251 da Timemania sorteou o prêmio estimado de R$ 3.200.000,00. Não houve apostas ganhadoras e o valor acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

07 - 36 - 02 - 41 - 26 - 63 - 52.

Time do Coração: 78 - Vitória/BA.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 42.258,32

5 acertos

70 apostas ganhadoras, R$ 1.724,82

4 acertos

1.319 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

13.441 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

VITORIA /BA

5.942 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Lotofácil

O concurso 3408 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado de R$ 1.800.000,00. Cinco apostas ganharam e dividem o maior prêmio do concurso. Veja os números:

14 - 13 - 24 - 06 - 20 - 10 - 11 - 09 - 03 - 07 - 18 - 25 - 15 - 19 - 02.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 280.055,27

14 acertos

337 apostas ganhadoras, R$ 1.244,62

13 acertos

12573 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

122717 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

641863 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Detalhamento

ITAPECERICA - MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

CACERES - MT

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JOAO PESSOA - PB

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

NITEROI - RJ

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO - SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como jogar

A Mega-Sena oferece prêmio milionário para quem acerta os seis números sorteados, mas também premia jogadores que conseguem quatro ou cinco acertos entre as 60 opções.

É possível escolher de 6 a 20 números por aposta, optando por preencher o volante manualmente ou usar a “Surpresinha” (números aleatórios) e ainda participar dos próximos concursos consecutivos com a “Teimosinha”.

A aposta mínima de seis números custa R$ 5,00; quanto mais números forem marcados, maior será o valor pago e também as chances de ganhar. Os sorteios acontecem às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA permite que várias pessoas apostem em grupo preenchendo o campo específico do volante ou solicitando ao atendente.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é R$ 15,00, sendo que cada cota deve custar ao menos R$ 6,00, com um limite de 2 a 100 cotas por bolão. É possível incluir até 10 apostas no mesmo bolão, desde que todas utilizem a mesma quantidade de números.