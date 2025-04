Reprodução Dupla Sena





A temporada de concursos especiais das Loterias Caixa em 2025 começa com a tradicional Dupla de Páscoa, que nesta edição oferece um prêmio estimado em impressionantes R$ 45 milhões. O sorteio do concurso de número 2.797 está marcado para acontecer no dia 19 de abril, um sábado, véspera do Domingo de Páscoa.

Com essa quantia em jogo, a expectativa é de grande movimentação nas lotéricas de todo o Brasil, além de um aumento considerável nas apostas feitas pelos canais digitais da Caixa, como o site oficial Loterias Caixa e o aplicativo disponível para smartphones. A aposta simples, que permite ao jogador escolher seis dezenas entre as 50 disponíveis no volante, continua custando R$ 2,50, tornando a participação acessível para todos que desejam tentar a sorte.

Inicialmente, a estimativa de premiação girava em torno de R$ 30 milhões, mas, com o aumento no volume de apostas e a expectativa gerada pelo público, a Caixa Econômica Federal atualizou o valor para os atuais R$ 45 milhões, tornando o prêmio ainda mais atrativo para apostadores de todo o país.

Números mais sorteados



As estatísticas são do banco de dados do "Só Matemática" e levam em conta todos os sorteios da Dupla-Sena, desde o concurso 1 (de 06/11/2001) até o concurso 2796 (de 04/04/2025).

36 Saiu 734 vezes

39 Saiu 720 vezes

30 Saiu 717 vezes

46 Saiu 707 vezes

35 Saiu 702 vezes

18 Saiu 702 vezes

49 Saiu 700 vezes

31 Saiu 696 vezes

11 Saiu 692 vezes

06 Saiu 690 vezes

33 Saiu 689 vezes

25 Saiu 689 vezes

09 Saiu 689 vezes

05 Saiu 686 vezes

45 Saiu 686 vezes

42 Saiu 686 vezes

02 Saiu 685 vezes

14 Saiu 682 vezes

03 Saiu 680 vezes

10 Saiu 680 vezes

21 Saiu 677 vezes

41 Saiu 676 vezes

19 Saiu 675 vezes

44 Saiu 674 vezes

47 Saiu 670 vezes

20 Saiu 668 vezes

08 Saiu 667 vezes

07 Saiu 666 vezes

38 Saiu 663 vezes

32 Saiu 663 vezes

23 Saiu 663 vezes

12 Saiu 663 vezes

04 Saiu 662 vezes

22 Saiu 662 vezes

50 Saiu 662 vezes

43 Saiu 662 vezes

37 Saiu 656 vezes

34 Saiu 651 vezes

15 Saiu 650 vezes

13 Saiu 648 vezes

28 Saiu 644 vezes

26Saiu 639 vezes

48 Saiu 639 vezes

16 Saiu 638 vezes

40 Saiu 638 vezes

24 Saiu 637 vezes

17 Saiu 636 vezes

29 Saiu 635 vezes

01 Saiu 631 vezes

27 Saiu 625 vezes

Como funciona a Dupla de Páscoa

A Dupla de Páscoa segue a mesma lógica da Dupla Sena tradicional, com a diferença de ser um concurso especial, ou seja, não acumula. Isso significa que, caso não haja vencedores com seis acertos no primeiro sorteio, o prêmio será repassado para a faixa seguinte — os jogadores que acertarem cinco números. Se ainda assim ninguém acertar, o valor é redistribuído para os que acertarem quatro dezenas e assim por diante, até que haja ganhadores.

O diferencial dessa modalidade é que, ao realizar uma única aposta, o jogador participa de dois sorteios distintos, o que aumenta consideravelmente as chances de ser premiado. Cada sorteio conta com seis números extraídos aleatoriamente entre os 50 disponíveis.

Resultado da Dupla de Páscoa 2024

Na edição anterior, realizada em 2024, a Dupla de Páscoa já havia chamado a atenção dos apostadores com um prêmio também expressivo. Confira os números sorteados naquela ocasião:

1º sorteio: 01 - 03 - 10 - 27 - 46 - 47

2º sorteio: 08 - 21 - 32 - 39 - 42 - 50

Em 2024, o concurso especial distribuiu um total de R$ 37,5 milhões, quantia que foi dividida entre duas apostas vencedoras. Esse valor se mantém como o maior já pago pela Dupla de Páscoa até o momento.

Como apostar?

Para concorrer, o apostador deve marcar entre 6 e 15 números no volante da Dupla Sena. Quanto mais números forem escolhidos, maiores as chances de ganhar — e, naturalmente, mais alto o valor da aposta. A escolha pode ser feita manualmente, pelo próprio jogador, ou por meio da Surpresinha, em que o sistema seleciona os números de forma aleatória.

Além disso, é possível concorrer com apostas em grupo por meio do Bolão Caixa, disponível nas casas lotéricas e online. Essa opção permite reunir amigos, familiares ou colegas de trabalho para dividir o valor da aposta (e, eventualmente, o prêmio).

Importância do concurso

A Dupla de Páscoa é o primeiro dos concursos especiais realizados ao longo do ano pelas Loterias Caixa, sendo seguida por outras modalidades tradicionais como a Quina de São João, a Lotofácil da Independência e a Mega da Virada. Esses concursos se destacam por oferecer prêmios de valores significativamente mais altos do que os sorteios regulares e por atrair milhões de apostadores em todo o país.





A expectativa é de que a edição de 2025 da Dupla de Páscoa ultrapasse o volume de apostas registrado no ano anterior, impulsionada pelo aumento no prêmio e pela proximidade do feriado, época em que muitas pessoas aproveitam para testar a sorte.

Com um prêmio de R$ 45 milhões em jogo e chances em dobro de vencer, o concurso especial da Dupla Sena promete movimentar apostadores em busca de transformar a vida com uma única aposta.