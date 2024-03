Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (30), em São Paulo, o sorteio da Dupla de Páscoa, com um prêmio de R$ 35 milhões. Como os demais sorteios especiais, a Dupla da Páscoa não acumula.

Segundo a Caixa, duas apostas foram as grandes vencedoras. Um apostador de Niterói, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas e vai dividir o prêmio de R$ 35 milhões com um bolão de 15 cotas feito por um grupo em João Pinheiro (MG). Cada aposta ficou com R$18.775.188,51.



Veja as dezenas sorteadas

Primeiro lote: 01-03-10-27-46-47

Segundo lote: 08-21-32-39-42-50

O valor é superior aos R$ 4 milhões que a Mega-Sena irá sortear também neste sábado, já que quinta-feira (28) não houve sorteio. Nesta Semana Santa, a Caixa organizou apenas dois sorteios da Mega, o primeiro na terça-feira (26) e o último neste sábado.





Como apostar



O apostador deve escolher de seis a 15 números dentre os 50 disponíveis. São dois sorteios por concurso e ganha quem acerta três, quatro, cinco ou seis números no primeiro ou segundo sorteio.

O apostador pode selecionar os números aleatoriamente ou pedir para o sistema da Caixa escolher. A aposta simples custa R$ 2,50.

Bolões

Os apostadores também podem participar de bolões para aumentarem as chances de levarem o prêmio. É possível formar um grupo, escolher os números e marcar as cotas, antes de registrar a aposta em uma lotérica.

"Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente", explica a Caixa.

Outra possibilidade é adquirir cotas de bolões nas próprias lotéricas. Na Dupla de Páscoa, os bolões têm valor mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50.

