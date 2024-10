Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Nesta semana, não há sorteios nos dias habituais

As seis dezenas do concurso 2.786 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quarta-feira (16), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.



O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. O prêmio está acumulado em R$ 35 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Por que Mega-Sena será sorteada na quarta-feira?

Tradicionalmente, a Mega-Sena é sorteadas às terças, quintas e sábados. Ao longo do ano, porém, a Caixa Econômica Federal realiza alguns ajustes a fim de garantir que o último sorteio do ano (Mega da Virada) seja um concurso terminado em 0 ou 5 - quando os prêmios são maiores.

"É uma prática comum. Esses ajustes visam alinhar o concurso com o dia 31 de dezembro", afirma Edson Dacca, vice-presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Paraná, em entrevista ao portal GMC Online.





Além disso, os feriados impactam no calendário das loterias. No último sábado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, não houve sorteio. Confira os próximos concursos da Mega-Sena de outubro: