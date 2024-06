Marcello Casal/Agência Brasil Aposta simples da Quina de São João custa R$ 2,50

O sorteio do concurso 6.462 da Quina, conhecido como Quina de São João, será realizado neste sábado (22), com um prêmio estimado de R$ 220 milhões.

Diferentemente dos sorteios regulares, a Quina de São João não acumula. Se não houver vencedores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante, seguindo as regras da modalidade.

Para participar, os apostadores podem comprar volantes específicos nas lotéricas ou optar pelo aplicativo ou portal Loterias Caixa . Cada aposta simples custa R$ 2,50, permitindo escolher 5 números entre os 80 disponíveis no volante.

Quem preferir pode usar a Surpresinha para deixar o sistema escolher os números. Os prêmios são distribuídos para quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Quanto rende?

Além do sorteio, o prêmio de R$ 220 milhões desperta o interesse sobre seus rendimentos em diversas modalidades de investimento. Aplicado na poupança, o montante renderia cerca de R$ 1.306.427,80 por mês, considerando a taxa de rendimento de 0,55% ao mês registrada em maio de 2024.

Em renda fixa, como um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 10,40% ao ano, o investimento de R$ 220 milhões renderia aproximadamente R$ 5.275.611,27 por mês, já descontando o imposto de renda.

Já no Tesouro Direto, com um título prefixado a 9,70% ao ano e vencimento em 2026, o investimento renderia cerca de R$ 1.989.806,37 por mês.

Qual a chance ganhar?

A chance de faturar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Quanto mais números marcar, maiores as chances de ganhar, entretanto, o valor da aposta também aumenta.

Já para uma aposta com quinze dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005.

As apostas para a Quina de São João podem ser feitas em casas lotéricas físicas ou online no site da Caixa Econômica Federal. O preço da aposta simples é de R$ 2,50.

Já os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. As apostas com mais números aumentam significativamente o valor da aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Como ganhar?

Basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Assim como outros sorteios especiais, a Quina de São João não acumula. Isso significa que se ninguém acertar os cinco números sorteados, o prêmio é pago para quem acertar quatro.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .