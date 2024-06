Reprodução Quina de São João não acumula

O prêmio para a Quina de São João 2024 aumentou ainda mais, agora estimado em R$ 220 milhões. Isso significa que quem acertar os cinco números sorteados no dia 22 de junho levará essa bolada para casa.

Considerando que o prêmio da Quina de São João em 2023 foi de R$ 216,7 milhões, espera-se que este ano supere o valor do ano passado, chegando a R$ 220 milhões ou até mais, já que o valor aumenta a cada sorteio regular da Quina.

Em nenhuma edição anterior da Quina de São João, o prêmio principal foi para um único apostador.

No ano passado, foram sorteados os números 12, 13, 45, 47, 70. Oito apostas dividiram o prêmio principal e cada uma ganhou R$ 27.098.455,57.

Qual a chance ganhar?

A chance de faturar o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Quanto mais números marcar, maiores as chances de ganhar, entretanto, o valor da aposta também aumenta.

Já para uma aposta com quinze dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005.



As apostas para a Quina de São João já estão abertas e podem ser feitas em casas lotéricas físicas ou online no site da Caixa Econômica Federal. O preço da aposta simples é de R$ 2,50.

Já os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. As apostas com mais números aumentam significativamente o valor da aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Como ganhar?

Basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Assim como outros sorteios especiais, a Quina de São João não acumula. Isso significa que se ninguém acertar os cinco números sorteados, o prêmio é pago para quem acertar quatro.