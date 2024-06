Marcello Casal/Agência Brasil Quina de São João: como aumentar as chances de levar o prêmio

A Quina de São João chega à sua 14ª edição em 2024 no dia 22 de junho, com um prêmio inicial estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 220 milhões, sujeito a aumentos até o dia do concurso. A transmissão ao vivo é feita pelo canal oficial da Caixa no YouTube a partir das 20h.

Nos 13 concursos anteriores, algumas dezenas se destacaram por serem sorteadas com mais frequência. Por exemplo, o número 55 já apareceu em quatro sorteios, enquanto as dezenas 14, 15, 17, 26, 28, 36 e 79 foram sorteados três vezes cada. É importante ressaltar que, com 80 dezenas disponíveis e cinco sorteadas a cada concurso, muitas ainda não foram sorteadas no evento de São João.

É possível aumentar as chances de ganhar?

É possível aumentar as chances de ganhar na Quina de São João adicionando mais dezenas na aposta, mas isso tem um custo. O jogo mínimo na Quina, com cinco dezenas marcadas entre as 80 disponíveis, custa R$ 2,50, com uma chance em cerca de 24 milhões de acertar na faixa principal.

A inclusão de uma dezena a mais, totalizando seis números marcados, aumenta o preço do jogo para R$ 15, mas a chance de ganhar na faixa principal melhora significativamente, passando para uma em cerca de 4 milhões.

Os bolões são uma alternativa para dividir os custos de jogos mais caros, com mais dezenas marcadas e maiores possibilidades de ganhar. A Caixa estabelece regras para os bolões, recomendando que sejam feitos apenas os oficiais, cujas normas podem ser consultadas na página da Quina no site das loterias da Caixa.

É importante lembrar que, embora a marcação de mais dezenas aumente a chance de ganhar, não garante acertos ou prêmios.

Na Quina de São João, os prêmios principais não acumulam, sendo divididos entre os acertadores das faixas menores se não houver acerto das cinco dezenas.

