Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Veja o resultado da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado o concurso 2.675 da Mega-Sena, com prêmio principal de R$ 16.828.141,83. Ninguém acertou as seis dezenas, então o prêmio acumulou e está estimado em R$ 21 milhões para o próximo sorteio.



Veja os números sorteados:

01 - 26 - 31 - 34 - 42 - 45



Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 19 apostas acertaram a quina, levando R$ 125.186,63 cada, e 2.148 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.581,90. A arrecadação total do concurso foi de R$ 41.254.450.

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (16), às 20h.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. O jogo simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 5. Para apostar pela internet , porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com seis jogos simples ou com outras modalidades, como os bolões.



Além disso, também é possível marcar mais números, aumentando as chances de ganhar. Veja os valores: