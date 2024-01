Free CC0 Image Argentina fecha 2023 com inflação de 211%, maior do que a da Venezuela

A Argentina encerrou 2023 com uma inflação anual de 211,4%, o índice mais alto dos últimos 30 anos. Segundo dados divulgados pelo governo argentino nesta quinta-feira (11), a taxa registrada em dezembro foi 50,5 pontos percentuais maior que a do mês de novembro.

A taxa superou até mesmo a da Venezuela, que terminou o ano com inflação de 193%.

A alta no mês foi puxada pelo setor de bens e serviços (32,7%). Saúde veio em seguida (32,6%), impulsionada pela compra de medicamentos e consultas particulares.

O setor de Transporte teve um aumento de 31,7%, com a alta no preço dos combustíveis. O aumento no preço das carnes e derivados, assim como cereais e carboidratos resultou na alta de 29,7% no setor alimentício.