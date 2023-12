Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 O maior valor pago até então havia sido R$ 541,9 milhões, em 2022

Foi divulgado a estimativa do valor do prêmio da Mega da Virada 2023 nesta terça-feira (19). Neste ano, o valor pago bate o recorde histórico, somando cerca de R$ 570 milhões. Até então, o maior valor pago pelo concurso especial de fim de ano havia sido R$ 541,9 milhões, em 2022.

Segundo a Caixa Econômica Federal, todas as apostas na Mega-Sena que estão sendo feitas desde o último domingo (17), concorrem ao sorteio especial, que será feito no dia 31 de dezembro. Ele poderá ser acompanhado pela TV aberta, a partir das 20h.

Serão aceitas apostas até as 17h do dia 31 de dezembro, podendo ser realizadas nas mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa.

A Mega da Virada é um concurso especial de fim de ano, o que acarreta em uma premiação não acumulativa. Com isso, caso não haja vencedores na faixa principal com 6 acertos, ela passa para a segunda faixa, com 5 acertos, e assim por diante, conforme explicito nas regras.

Caso apenas um ganhador acerte as seis dezenas, e o valor seja aplicado na Poupança Caixa, o valor do rendimento do primeiro mês será de R$ 3,4 milhões.

A primeira edição da Mega da Virada ocorreu em 2009, premiando cerca de 116 apostas. O primeiro ano foi sorteado R$ 144,9 milhões, tendo apenas dois ganhadores. Em 2018, o prêmio de R$ 302,5 milhões foi dividido entre 52 pessoas, sendo o maior número de ganhadores já visto no prêmio.

Dentre as dezenas que mais saíram estão: 10, 05, 03, 20, 33, 34, 36, 58, 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56.