FreePik Os combustíveis têm parcela significativa de seu preço composto por impostos federais e estaduais, como o ICMS

O preço do litro da gasolina fechou a primeira quinzena de dezembro a R$ 5,80, com recuo de 0,51%, ante novembro, é o que aponta os dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa.

Na maioria das regiões brasileiras, o preço do combustível fechou em baixa, com destaque para a Região Norte, onde apesar de apresentar a maior média do País, de R$ 6,35, foi o local que também teve a redução mais expressiva no preço do litro, de 0,78%. Ainda assim, a média mais barata foi encontrada nos postos do Sul, a R$ 5,70.

O Pernambuco e o Rio Grande do Sul dividiram a posição de menor preço médio para a gasolina, comercializada a R$ 5,60. Já a redução mais acentuada de todo o território nacional, de 5,24%, foi identificada em Sergipe, vendida a R$ 5,97.

No Ceará os motoristas desembolsam R$ 6,21 no litro, com um aumento de 2,64%, a maior alta do País. Porém a média mais cara foi a do Acre, R$ 6,64. “Reduções no preço da gasolina vem sendo identificadas pelo IPTL desde setembro. Nesta quinzena, a maioria dos Estados brasileiros teve redução no preço do litro. Aumentos de 0,16% a 2,64% foram registrados em três Estados e no Distrito Federal”, pontua Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O preço do etanol fechou o período a R$ 3,72, com um recuo de 0,53%, quando comparado a novembro.

Na análise regional, todas registraram redução no valor do litro e o destaque ficou com o Nordeste, onde a média fechou a R$ 4,28, com recuo de 1,38%. As demais regiões apresentaram baixas de 0,54% a 0,84%. Ainda assim, a média mais baixa foi identificada nos postos de abastecimento do Centro-Oeste, a R$ 3,55, e a mais alta, no Norte a R$ 4,65.

Bem como aconteceu com a gasolina, a maioria dos Estados apresentaram redução no preço do etanol, com destaque para o Sergipe, onde o valor do litro reduziu 4,54% e fechou o período a R$ 4,63. A média mais baixa foi registrada do Mato Grosso, a R$ 3,42, e a mais alta em Roraima, a R$ 5,01. Dois Estados e o Distrito Federal apresentaram aumento para o etanol, e o mais expressivo, de 1,15%, foi identificado no Piauí.

“Subiu de 11 para 12 o número de Estados que tiveram a gasolina como combustível mais vantajoso para abastecimento. Ainda assim, destaco a vantagem de menor impacto ao meio ambiente ao abastecer com etanol, combustível que contribui com a redução das emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, reitera Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.