Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Mega-Sena tem prêmio acumulado

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (14) no concurso 2.644 da Mega-Sena, e o prêmio acumulou em R$ 34 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (17).



Os números sorteados neste sábado foram:

04 - 17 - 22 - 28 - 30 - 49

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 89 apostas ganharam a quina, levando R$ 37.626,65 cada. Além disso, 7.255 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 659,40. A arrecadação total do concurso foi de R$ 58.082.435.

Como apostar na Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 34 milhões, acontece na terça-feira, às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas quando pelos canais digitais das Loterias Caixa (site e aplicativo).

O jogo simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser alcançado com seis apostas simples ou com outras modalidades, como os bolões. Veja o passo a passo para apostar na Mega-Sena pela internet.



Tanto presencialmente quanto pela internet, é possível ainda fazer apostas na Mega-Sena com mais números, aumentando as chances de ganhar. Quanto maior o número de dezenas marcadas, mais caro o jogo. Confira: