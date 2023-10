Marcello Casal Jr/Agência Brasil Saque Calamidade do FGTS pode ser liberado em Santa Catarina

118 cidades de Santa Catarina decretaram situação de emergência por conta dos estragos causados pelas chuvas até este sábado (14), número que representa 40% dos municípios do estado. Esses decretos abrem possibilidade para que os cidadãos saquem até R$ 6.220 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade Saque Calamidade.



Para que o saque seja liberado, porém, é necessário que cada município envie à Caixa Econômica Federal declaração das áreas que foram afetadas pelo desastre, informou o banco em nota enviada ao portal iG. Só então, os moradores das cidades afetadas terão o saque liberado.

No site do Saque Calamidade do FGTS , é possível acompanhar a lista completa dos municípios que já tiveram a liberação.

Como funciona o Saque Calamidade do FGTS

A modalidade permite que trabalhadores saquem valores da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência. O valor máximo para saque é de R$ 6.220.

O saque é liberado para trabalhadores residentes em municípios que tiveram calamidade pública ou situação de emergência decretadas pelas autoridades públicas.



Quando liberado, o Saque Calamidade pode ser solicitado de forma digital, através do aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa. O valor é depositado na conta indicada pelo trabalhador.

Para sacar, é preciso ter saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário enviar no aplicativo foto de documento de identidade e comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade pública. O prazo para liberação do saque pela Caixa é de cinco dias úteis.