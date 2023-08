Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Sorteio da Mega-Sena foi realizado neste sábado

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado o sorteio do concurso 2.625 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 30.944.329,61. Por enquanto, o banco não revelou se há ganhadores. Se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio acumula para o próximo sorteio.



Veja os números sorteados no concurso 2.625 da Mega-Sena



09 - 10 - 35 - 44 - 55 - 58

Como apostar na Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na terça-feira (29). Agora, os sorteios acontecem três vezes por semana , sempre às terças, quintas-feiras e sábados. De acordo com a Caixa, a mudança foi implementada para "aumentar a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações".

Os sorteios da Mega-Sena acontecem sempre às 20 horas (horário de Brasília), e as apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do concurso. O jogo simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 5. A chance de ganhar é de 1 em 50 milhões.

As apostas podem ser feitas tanto presencialmente, em casas lotéricas, quanto pela internet, nos canais oficiais das Loterias Caixa. Para apostar online, porém, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser atingido com seis apostas simples ou com outros jogos, como os bolões. Veja o passo a passo para apostar na Mega-Sena pela internet.

Tanto presencialmente quanto pela internet, é possível ainda fazer apostas na Mega-Sena com mais números, aumentando as chances de ganhar. Quanto maior o número de dezenas marcadas, mais caro o jogo. Confira: