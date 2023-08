MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mega-Sena tem prêmio acumulado

O concurso 2.623 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (22), não teve ganhadores. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 5,5 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira (24).



Veja os números sorteados



10 - 15 - 20 - 35 - 37 - 59

Apesar de nenhuma aposta ter acertado as seis dezenas e levado o prêmio principal, 17 apostadores acertaram a quina, ganhando R$ 76.049,64 cada. Além disso, 1.967 jogos acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 938,95. No total, a arrecadação do sorteio foi de R$ 22.423.600.

O próximo concurso acontece nesta quinta-feira, às 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Esta é a primeira semana com três sorteios da Mega-Sena, o novo padrão da Caixa Econômica Federal . Antes, os sorteios aconteciam às quartas-feiras e sábados; agora, acontecem às terças, quintas-feiras e sábados.

Segundo a Caixa, a mudança foi implementada para "aumentar a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações".

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até às 19 horas desta quinta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pela internet. O jogo simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa R$ 5. Para apostar online, porém, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser atingido com seis apostas simples ou com outras modalidades, como os bolões. Veja aqui como apostar na Mega-Sena pela internet.



Tanto presencialmente quanto pela internet, é possível ainda fazer apostas na Mega-Sena com mais números, aumentando as chances de ganhar. Quanto maior o número de dezenas marcadas, mais caro o jogo. Confira: