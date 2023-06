Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena tem prêmio acumulado para o próximo concurso

Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.600 da Mega-Sena , sorteado na noite deste sábado (10). O prêmio agora está acumulado em R$ 45 milhões, valor que será sorteado pela Caixa Econômica Federal na próxima quarta-feira (14).



Confira os números sorteados:



04 - 18 - 37 - 38 - 46 - 60



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 44 apostadores levaram para casa R$ 83.945,89 cada, referente ao prêmio da quina, e 3.901 acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.352,62. A arrecadação do consurso foi de R$ 64.063.600.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira, às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso, tanto em casas lotéricas quanto pelos canais digitais.

A aposta simples, que dá direito a marcar seis números, custa R$ 5. Pela internet, porém, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser alcançado com seis apostas simples, com bolões ou com apostas maiores. Veja aqui como jogar na Mega-Sena online.



As apostas com mais números custam mais caro, mas aumentam as chances de ganhar. A Mega-Sena permite jogos entre seis e 20 números. Confira: