Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2599 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (7) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (10).



Confira os números sorteados:

23 - 28 - 34 - 43 - 47 - 60

Apesar de ninguém ter acertado o prêmio principal, 28 apostas acertaram cinco números, ganhando R$ 77.647,70 cada, e 2.551 acertaram quatro, recebendo prêmio individual de R$ 1.217,52. A arrecadação do concurso foi de R$ 37.709.075.

O próximo sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) deste sábado, e as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do concurso. Cada aposta simples, que dá direito a marcar seis dezenas, custa R$ 5.

Para apostar pela internet, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser alcançado com seis apostas simples, com bolões ou com apostas com mais números. Veja aqui como apostar na Mega-Sena pela internet.



Quanto mais números se marca na cartela, mais cara é a aposta e maiores as chances de ganhar. A Mega-Sena permite apostas de seis a 20 números. Confira: