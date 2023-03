Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena sorteia R$ 54 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (22) o concurso 2.576 da Mega-Sena, que vai pagar prêmio estimado em R$ 54 milhões. De acordo com o banco, caso apenas uma pessoa acerte as seis dezenas e aplique todo o valor na poupança, receberia rendimento de R$ 314,5 mil por mês.



O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50. Veja como apostar online.

Para apostar online, porém, é necessário gastar ao menos R$ 30, valor que pode ser atingido com sete apostas simples (R$ 31,50) ou uma aposta de sete números (também R$ 31,50).

Tanto presencialmente quanto online, também é possível optar por jogos com mais números, aumentando as chances de ganhar. Veja os preços:



Aposta com 6 números - R$ 4,50 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 31,50 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 126 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 378 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 945 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.079 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.158 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 7.722 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 13.513,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 22.522,50 - Chance de 1 em 10.003

Aposta com 16 números - R$ 36.036,00 - Chance de 1 em 6.252

Aposta com 17 números - R$ 55.692,00 - Chance de 1 em 4.045

Aposta com 18 números - R$ 83.538,00 - Chance de 1 em 2.697

Aposta com 19 números - R$ 122.094,00 - Chance de 1 em 1.845

Aposta com 20 números - R$ 174.420,00 - Chance de 1 em 1.292

Bolão Caixa

O Bolão Caixa só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas casas lotéricas. Portanto, esse tipo de aposta não pode ser feita pela internet ou canais eletrônicos.As lotéricas podem cobrar tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.