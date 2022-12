Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Prêmios não foram resgatados

Quase R$ 350 milhões em prêmios de loteria não foram resgatados pelos vencedores entre janeiro e novembro deste ano, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



O total exato é de R$ 347.960.000 não resgatados, valor que inclui prêmios de todas as modalidades de loterias deixados para trás pelos vencedores.

De acordo com a lei, se o vencedor não busca o prêmio em até 90 dias contados a partir da data do sorteio, o valor é integralmente repassado para o Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Em 2021, mais de R$ 586 milhões em prêmios não foram resgatados pelos vencedores. Confira os valores dos últimos anos: