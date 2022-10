Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira

O concurso 2.531 da Mega-Sena paga prêmio estimado em R$ 85 milhões nesta quinta-feira (20). O sorteio acontece às 20 horas (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Se nenhum apostador acertar as seis dezenas, o prêmio acumula.

As apostas podem ser feitas até às 19 horas, tanto em casas lotérias espalhadas pelo Brasil quanto em canais digitais. O sorteio é transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal.

O jogo simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Para apostar pela internet, porém, o valor mínimo é R$ 30. Para isso, é possível fazer sete apostas simples (R$ 31,50) ou uma aposta com sete dezenas marcadas (R$ 31,50). Veja aqui como apostar online.

Tanto pessoalmente quanto pela internet, também é possível fazer apostas mais caras, que dão direito a marcar mais números e aumentam as chances de ganhar. Confira:



Aposta com 6 números - R$ 4,50 - Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números - R$ 31,50 - Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números - R$ 126 - Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números - R$ 378 - Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números - R$ 945 - Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números - R$ 2.079 - Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números - R$ 4.158 - Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números - R$ 7.722 - Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números - R$ 13.513,50 - Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números - R$ 22.522,50 - Chance de 1 em 10.003