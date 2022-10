Antonio Cruz/Agência Brasil - 31/12/2018 Mega-Sena

O concurso 2.525 da Mega-Sena foi sorteado neste sábado (1°) no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo. O valor do prêmio é de R$ 317.853.788,53 para quem acertar as seis dezenas sorteadas.



As dezenas sorteadas foram: 04 - 13 - 21 - 26 - 47 – 51

O valor é o mesmo sorteado na Mega da Virada, no dia 31 de dezembro. Quando o assunto é apenas os sorteios regulares, sem correção feita pela inflação, este é o concurso de maior valor da história.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

