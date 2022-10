FOTO ILUSTRATIVA Votação nas eleições de domingo vale como prova de vida automática para aposentados e pensionistas do INSS

Neste domingo (2), mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas eletrônicas, em primeiro turno, exercer seu direito de votar para presidente da República, senadores, governadores, deputados federais, estaduais e distritais. O exercício da cidadania, inclusive, serve de prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Isso porque votar em eleições está entre as alternativas válidas como prova de vida, conforme determinação da Portaria PRES/INSS 1.408/22, publicada em fevereiro no Diário Oficial da União (DOU).

"Todos os movimentos dos aposentados e pensionistas fazem parte do sistema de prova de vida com o cruzamento de dados. Votar é um deles. Por isso é importante exercer esse direito de cidadania", explica Adriane Bramante, presidennte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

É importante destacar, no entanto, que a prova de vida para servidores públicos federais inativos e pensionistas da União segue sendo feita somente nos aplicativos Sougov.br e gov.br ou na agência bancária onde o pagamento é realizado. O procedimento deve ser realizado no mês de aniversário do servidor/beneficiário. Clique aqui e veja os procedimentos para realizar a prova de vida digitalmente.

Também contam como prova de vida



Acesso ao aplicativo Meu INSS e demais apps que possuam certificação e controle de acesso;

Realizar empréstimo consignado com biometria;

Atendimento presencial em agências do INSS;

Perícia médica;

Vacinação;

Cadastro ou recadastro em órgãos de trânsito ou segurança;

Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico);

Emissão ou renovação de documentos como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, entre outros;

Recebimento de pagamento de benefício com biometria;

Declaração de imposto de renda.

Os segurados ainda podem realizar a prova de vida presencialmente, em agências bancárias e unidades do INSS.