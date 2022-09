Divulgação/Caixa Lotofácil sorteia R$ 180 milhões neste sábado (10)

O super sorteio 2.610 da Lotofácil da Independência será realizado neste sábado (10) às 20h (horário de Brasília) e irá pagar R$ 180 milhões ao ganhador.

Como os outros jogos especiais das loterias da Caixa Econômica Federal, a Lotofácil da Independência não irá acumular. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatorze números, e assim progressivamente.

O prêmio deste ano é o maior já registrado na história. Antes, o maior valor pago foi de R$ 159 milhões e foi dividido entre 57 sortudos.

Caso haja apenas um vencedor, os 180 milhões aplicados na poupança irão render mais de R$ 1,3 milhão primeiro mês, valor suficiente para comprar 150 imóveis por de R$ 1,2 milhão cada.

A transmissão do sorteio passará ao vivo no canal da Caixa no Youtube. O jogador que for apostar terá até as 18h do sábado para fazer suas apostas.

A aposta simples, de 15 números, custa R$ 2,50. São premiadas as apostas para aqueles que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. As apostas podem ser feitas nas lotéricas do país e no site ou app da Loterias CAIXA.

Entenda como apostar na LotoFácil da Independência