Lorena Amaro Passageiros não foram avisados sobre cobrança extra ao solicitarem as corridas

O Procon-RJ notificou a Uber por cobranças extras em corridas para a região do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, onde acontece o Rock in Rio até domingo (11). Segundo o órgão, a empresa tem cobrado até R$ 44,40 em taxas extras para o evento.

Analistas do Procon constataram a cobrança de R$ 36,40 em "cobrança extra de evento especial da Uber" e outros R$ 8 de "cobrança extra da Uber por local". As taxas, no entanto, não ficam visíveis para os passageiros na hora de solicitar a corrida, apenas nos recibos.

Na solicitação, o Procon ressaltou que as cobranças não estão sendo feitas apenas para quem vai ao evento, mas também aos passageiros que vão para locais sem relação com o Rock in Rio.

O órgão solicitou explicações sobre as cobranças, valores praticados e os locais em que a empresa cobra a taxa extra. O Procon ainda pede as justificativas para a cobrança das taxas e recomenda a suspensão delas, além da devolução dos valores aos consumidores.

A Uber ainda não se pronunciou publicamente sobre o pedido do Procon-RJ.