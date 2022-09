Reprodução Lotofácil da Independência paga R$ 180 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (10) a Lotofácil da Independência, com prêmio de R$ 180 milhões. Os vencedores devem ser divulgados nas próximas horas.



Confira os números sorteados na Lotofácil da Independência:



24 - 22 - 05 - 07 - 09 - 17 - 08 - 20 - 11 - 16 - 15 - 01 - 10 - 12 - 03

O prêmio da Lotofácil da Independência não acumula. Isso significa que se ninguém acertar as 15 dezenas, ganha quem tiver acertado 14, e assim por diante.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A Lotofácil, como o próprio nome já diz, é mais fácil de acertar do que a Mega-Sena. Enquanto a chance de vencer a Mega é de 1 em cerca de 50 milhões, a de acertar a Lotofácil é de 1 em cerca de 3 milhões.

Na Lotofácil, os apostadores marcam 15 números em cartelas com 25 dezenas. A aposta simples custa R$ 2,50. Geralmente, quando o concurso não é comemorativo - como no caso da Lotofácil da Independência -, o prêmio acumula caso não haja apostador que acerte os 15 números.