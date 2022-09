Reprodução/redes sociais Bassar Pet Food amplia recall de petisco canino

A Bassar Pet Food, responsável pelos petiscos destinados a cachorros com suspeita de contaminação, informa que está realizando um recall de todos os produtos fabricados a partir de 7 de fevereiro de 2022. Os produtos contaminados já mataram pelo menos 40 cães.

Segundo a empresa, esse recall "compreende todos os lotes de produto, marca própria ou marca Bassar, com numeração acima do lote 3329 (inclusive este)".

Esse procedimento foi adotado após exames preliminares realizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontarem indícios de contaminação com etilenoglicol em insumos adquiridos de um dos fornecedores da marca, segundo a empresa.

O ofício do ministério, do dia seis deste mês, "alerta todas as empresas do setor de alimentação animal que podem ter também adquirido matéria-prima desse fornecedor para que retirem imediatamente eventuais produtos fabricados e distribuídos ao mercado".

A substância etilenoglicol é um composto químico tóxico que pode ser letal se ingerido por cães. Por isso, é muito importante suspender imediatamente a alimentação dos pets com os produtos mencionados e devolvê-los à loja onde foram adquiridos, informou a companhia.



"Por precaução e para tranquilização de seus consumidores, a Bassar Pet Food está recolhendo todos os itens produzidos desde 7/2/2022, e não apenas os que utilizaram o insumo (propilenoglicol) do fornecedor em investigação. Para a realização do recall, basta o consumidor devolver o produto à loja, que deverá realizar o reembolso do valor gasto, independentemente se a embalagem já estiver aberta ou se parte do produto já tiver sido utilizada", disse a comapnhia.

A empresa disse que, em caso de dúvidas sobre o recall ou sobre nossos produtos, os consumidores podem entrar em contato com SAC pelo e-mail "sac@bassarpetfood.com.br"