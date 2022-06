Reprodução: iG Minas Gerais Quina de São João não acumula

Neste sábado (25), Dia de São João, a Caixa vai sortear a Quina especial -concurso 5881, que paga R$ 200 milhões ao vencedor, segundo maior prêmio da modalidade, atrás dos R$ 204,8 milhões de 2021, que teve oito acertadores.



É possível apostar nas cinco dezenas até às 19h (horário de Brasília) de amanhã. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio partir das 20h (horário de Brasília), na festa de São João de Campina Grande (PB).

O valor não acumula, assim como na Mega da Virada, Lotofácil da Independência e a Dupla-Sena de Páscoa. Caso não haja acertador das cinco dezenas, o prêmio é repartido entre quem cravar 4 números.

Lembrando que a Quina paga prêmios para acertadores de cinco, quatro, três e duas dezenas e que na aposta simples, que custa R$ 2, quem tentar a sorte pode escolher 5 dezenas das 80 disponíveis.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Mega-Sena acumulada

Também no sábado (26), a Mega-Sena paga o prêmio estimado em R$ 80 milhões.

O concurso 2.493 da Mega, realizado na quarta-feira (22) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 04 - 09 - 37 - 43 - 44 - 56.

A quina teve 149 ganhadores e cada um vai receber R$ 34.422,27. Os 9.549 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 767,30.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Veja como apostar online.