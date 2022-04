Agência O Globo/Cesar Conventi Único jogador leva prêmio da Mega-Sena

Uma aposta única, feita em Guarulhos (SP), acertou as seis dezenas do concurso 2472 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 66.733.761,74.



As dezenas sorteadas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36.

O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (20). A estimativa de prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 3 milhões.

Como jogar

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma.