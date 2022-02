Reprodução: ACidade ON Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 40 milhões

Os apostadores terão mais uma chance de colocar a mão numa bolada: nesta quinta-feira (24), a Mega-Semana de Carnaval pode pagar R$ 40 milhões a quem acertar os números da sorte. O sorteio do concurso 2.457 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal Caixa no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique os R$ 40 milhões na Poupança da Caixa, receberá R$ 235 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor é suficiente para comprar uma frota de 548 carros populares de R$ 73 mil cada.

Os sorteios da Mega-Semana de Carnaval acontecem nesta quinta-feira (24) e sábado (26). Neste ano a Mega-Sena conta com nove Mega-Semanas, que oferecem uma chance extra ao apostador, com três sorteios.



As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h desta quinta-feira nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias On-line da Caixa, no app Loterias Caixa e Internet Banking Caixa.

A Dupla Sena está acumulada e tem prêmio estimado em R$ 8,4 milhões na faixa principal pelo concurso 2.339 desta quinta-feira. Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis.



Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha. A Dupla é sorteada às terças, quintas e sábados e a aposta simples, com seis números, custa R$ 2,50.

As apostas para a Dupla Sena podem ser feitas até as 19h desta quinta-feira nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa.