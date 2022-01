Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena sorteia R$ 350 milhões hoje

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta sexta-feira (31) o concurso 2.440 da Mega-Sena. A Mega da Virada vai pagar prêmio estimado em R$ 350 milhões. Até hoje, em 12 edições, ninguém ganhou o prêmio sozinho.



As apostas podem ser feitas até as 17 horas (horário de Brasília) desta sexta-feira. O sorteio acontecerá às 20h e será transmitido no canal oficial do YouTube da Caixa e também na TV Globo.

Como apostar na Mega da Virada?

É possível fazer um jogo nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. Além disso, também é possível apostar pela internet, através do site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Um jogo simples da Mega da Virada, com seis números, custa R$ 4,50 mas, pela internet, o valor mínimo de aposta é de R$ 30 - gastando R$ 31,50 dá para fazer sete jogos simples ou um jogo de sete números. Veja aqui o passo a passo para jogar online .

Qual a probabilidade de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acertar as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta. Na aposta simples, a chance é de 1 em 50.063.860.

A probabilidade aumenta proporcionalmente à quantidade de números jogados. Em um jogo com 15 números, o maior possível, a chance de ganhar é de 1 em 10.003. O preço, porém, também aumenta: esta aposta custa R$ 22.522,50.