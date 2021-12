E depois?

Depois de clicar na opção "Mega da Virada", escolha os números que desejar ou clique em "Completar com números aleatórios" para que o sistema escolha as dezenas por você. Caso o seu carrinho de compras ainda não tenha atingido os R$ 30 necessários, continue fazendo novas apostas até que isso aconteça. Depois, basta clicar em "Avançar para a forma de pagamento" e adicionar os dados do seu cartão de crédito. Pronto, agora é só esperar!