MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Prêmio deste sábado na Mega-Sena é de R$ 40 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (30) um prêmio estimado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 2.424 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Veja aqui o passo a passo de como apostar online .

Último sorteio

As dezenas sorteadas na última quarta-feira (27) foram: 16 - 18 - 38 - 48 - 51 - 60 e ninguém acertou todos os números, fazendo o prêmio acumular de R$ 33 milhões para R$ 40 milhões.

A Quina foi levada por 40 apostadores, que acertaram 5 números. Cada um embolsou R$ 82.766,60. Já a Quadra saiu para 3.295 apostas, que venceram R$ 1.435,36 cada.