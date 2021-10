José Dias/PR Bolsonaro disse a Erdogan em encontro de líderes do G20 que a Petrobras é 'problema'

Em conversa informal com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no início da cúpula do G-20, na manhã deste sábado (30), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ao ser perguntado sobre a Petrobras, afirmou que a estatal é "um problema".

Ele também se gabou ao colega turco de ter "um apoio popular muito grande".

A conversa entre os dois ocorreu antes da foto oficial dos líderes presentes e que marcou a abertura da cúpula, que reúne neste fim de semana em Roma as 19 maiores economias do mundo, incluindo desenvolvidas e emergentes, além da União Europeia. É o primeiro evento desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020.

Numa sala de café na antessala do espaço de reuniões, Bolsonaro se aproximou de Erdogan ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes. O brasileiro pediu ajuda a um tradutor para falar com o turco. Erdogan então perguntou sobre a situação do Brasil.

"Tudo bem. A economia voltando bem forte. A mídia como sempre atacando, estamos resistindo bem. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo".

Leia Também

Pouco depois, o presidente da Turquia mencionou que o Brasil tem "grandes recursos petrolíferos" e citou nominalmente a Petrobras.

Leia Também

"Petrobras é um problema. Mas estamos quebrando monopólios, com uma reação muito grande. Há pouco tempo era uma empresa de partido político. Mudamos isso", afirmou Bolsonaro.

Erdogan quis saber quando era a eleição no Brasil. Ao ouvir que faltava pouco menos de um ano, completou dizendo que o presidente brasileiro ainda tinha muita coisa para fazer.

Bolsonaro respondeu: "Eu também tenho um apoio popular muito grande. Temos uma boa equipe de ministros. Não aceitei indicação de ninguém. Fui eu que botei todo mundo. Prestigiei as Forças Armadas. Um terço dos ministros [é de] militares profissionais. Não é fácil. Fazer as coisas certas é mais difícil."

Nesta tarde, Jair Bolsonaro terá um encontro bilateral, na embaixada brasileira em Roma, com o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann. O Brasil tenta entrar na OCDE, considerado o clube dos países ricos.