Pixabay Italiano rouba raspadinha com prêmio milionário de idosa de 70 anos

Foi preso neste domingo (05), no aeroporto de Fiumicino, em Roma, na Itália , o dono de uma tabacaria de Nápoles que roubou um bilhete premiado em 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) de uma idosa de 70 anos. No entanto, os policiais informaram que ele não estava com a raspadinha vencedora e as buscas pelo bilhete continuam.

O caso aconteceu na sexta-feira (3) em uma tabacaria no Rione Materdei e mobilizou toda a polícia italiana e também de países vizinhos e guardas de fronteira.

A idosa foi ao local e comprou duas raspadinhas por 10 euros (cerca de R$ 61). A primeira, não estava premiada, mas a segunda mostrou o prêmio de meio milhão de euros. A senhora, então, confirmou com um funcionário do local que tinha vencido.

O rapaz parabenizou a mulher e passou o bilhete vencedor para o dono da tabacaria para proceder com o pagamento do prêmio. No entanto, o homem identificado apenas como G.S., de 57 anos, pegou o papel e fugiu de moto do estabelecimento.

Os próprios funcionários denunciaram a situação e a polícia começou a busca, emitindo alertas para todas as unidades. Ele, então, foi reconhecido neste domingo pela polícia de fronteira no aeroporto ao tentar embarcar para as Ilhas Canárias.





Os carabineiros informaram que ele foi denunciado por furto, mas não há ordens restritivas contra o homem, que responderá em liberdade.

Já a empresa responsável por emitir o bilhete premiado informou que vetou a venda de toda a série da raspadinha e bloqueou os pagamentos até a situação ser esclarecida.