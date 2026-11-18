pixbay Mercado financeiro reflete preocupações dentro e fora do país

Ainda na espera pelo desfecho da votação no Senado do pacote de ajuste fiscal do governo federal, o dólar voltou a subir nesta quarta-feira (18) e fechou a R$ 5,8667, com alta de 1,46%, marcando o maior valor de fechamento em 19 meses.

Já o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve queda de 1,34% e fechou aos 167.538 pontos.

No Brasil, o ponto de atenção continuou no pacote fiscal do governo Lula, cuja votação no Senado foi concluída algumas horas do fechamento do mercado financeiro.

Os senadores rejeitaram os destaques apresentados pela oposição que alteravam o texto-base e enviaram a proposta para apreciação da Câmara dos Deputados.

O presidente da Casa, Hugo Motta, (Republicanos) já havia afirmado que a apreciação do pacote será prioridade.

O texto aprovado no Senado prevê que a economia nos cofres públicos poderá ter impacto de até R$ 60 bilhões em 2027.

A desconfiança dos investidores em relação ao compromisso do governo com o controle da dívida pública, somada à cautela no exterior, tem contribuído para pressionar o real e impulsionar o dólar nos últimos dias, na avaliação dos analistas.

Tensão externa

A ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central americano também influenciou o comportamento do mercado.

A expectativa é de que o documento deve trazer a percepção da instituição sobre a economia dos Estados Unidos e novos sinais sobre o futuro dos juros americanos, em meio à alta nos preços de energia. No último encontro, o Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), manteve as taxas inalterada entre 3,75% e 4% ao ano.

Segundo dados divulgados na terça-feira (17), o mercado avalia que há 96,9% de chances de o Fed aumentar as taxas em 25 pontos-base.

E os resultados da Nvidia também influenciaram. Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (17), a gigante mundial de chips dobrou o lucro no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 65,3 bilhões, o equivalente a R$ 377,8 bilhões.

Esse foi o primeiro balanço divulgado desde a saída do CEO Jensen Huang do comando da empresa em meio a escândalos de casos extraconjugais e envolvimento com suposta espiã chinesa.