Agência Brasil Aplicativo do FGTS

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (10) nova medida que permite aos trabalhadores autorizar bancos e outras instituições financeiras a consultar informações do extrato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) direto na base de dados do fundo. Essa iniciativa irá facilitar a comprovação de renda e de vínculo empregatício em operações financeiras, como pedidos de empréstimos.

Com a novidade, o trabalhador não precisará mais baixar, imprimir ou enviar o extrato do FGTS para a instituição financeira. A consulta será feita direto pelo banco, desde que o titular autorize o compartilhamento das informações.

A ideia é tornar esse processo mais simples, além de evitar possíveis fraudes com documentos alterados ou informações incorretas.

Como o trabalhador pode autorizar a consulta?

A autorização é gratuita e pode ser realizada via aplicativo FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa. O próprio trabalhador escolhe quais instituições financeiras poderão acessar as informações.

Bruno Peres/Agência Brasil Agência da Caixa





Essa permissão é valida por 90 dias, mas pode ser cancelada a qualquer momento. Sendo assim, o trabalhador continua tendo controle sobre quem pode consultar seus dados.

Após a autorização, os bancos podem consultar os depósitos feitos na conta do FGTS nos últimos 12 meses. Essas informações ajudam a comprovar se o cliente possui vínculo empregatício e auxiliam na análise de renda durante uma solicitação de crédito.

Os bancos terão acesso ao saldo total do FGTS?

Apesar de permitir a consulta ao extrato, não. A ferramenta não dá acesso ao saldo total da conta do trabalhador.

As instituições financeiras só podem visualizar as informações dos depósitos realizados nos últimos 12 meses. O saldo completo continua disponível somente para o titular da conta, por meio do aplicativo FGTS.

Além disso, o trabalhador pode escolher quais bancos terão acesso aos dados e cancelar a autorização quando desejar.

Confira informações importantes sobre o serviço:

Gratuito : o trabalhador não paga nada para autorizar a consulta;

: o trabalhador não paga nada para autorizar a consulta; Escolha dos bancos: é possível decidir quais instituições poderão acessar os dados;

é possível decidir quais instituições poderão acessar os dados; Prazo: a autorização vale por 90 dias;

a autorização vale por 90 dias; Cancelamento: o trabalhador pode retirar a permissão a qualquer momento;

o trabalhador pode retirar a permissão a qualquer momento; Consulta: os bancos terão acesso aos depósitos dos últimos 12 meses.

os bancos terão acesso aos depósitos dos últimos 12 meses. Segurança: o saldo total do FGTS não será compartilhado.

Bancos também precisam ser autorizados pela Caixa

Para que o serviço funcione, não basta apenas o trabalhador liberar o acesso. Os próprios bancos e instituições financeiras também precisam ser habilitados pela Caixa.

Para isso, as empresas devem enviar uma solicitação por e-mail corporativo através do: [email protected] , junto com os documentos exigidos no Manual Operacional.

Depois que a habilitação for aprovada, a instituição financeira poderá aparecer na lista de bancos que podem receber autorização dos trabalhadores.

Além de deixar o processo menos burocrático, a medida também pode ajudar quem precisa de crédito.

Isso porque, com informações mais confiáveis sobre os depósitos do FGTS e o vínculo de trabalho, os bancos conseguem conhecer melhor a situação do cliente antes de liberar um empréstimo ou oferecer outros serviços financeiros.

De acordo com a Caixa, essa novidade também pode contribuir para a inclusão financeira, já que facilita a análise dos dados dos trabalhadores e ajuda as instituições a oferecer opções mais adequadas para cada pessoa.

As orientações completas para os bancos e demais instituições financeiras podem ser encontradas no site da Caixa, na seção de downloads, e no portal do FGTS, na área de destaques, em “Consulta Extrato FGTS”.